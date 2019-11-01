Новая попытка Арифа Гаджилы объединиться будет безрезультатной - зампред партии

БАКУ /Trend/ - Группа представителей радикальной оппозиции, видимо, хочет сорвать денег с бывшего коррупционера Али Инсанова, но уверен, что новая попытка Арифа Гаджилы объединиться будет безрезультатной, потому что Али Инсанов не любит делиться деньгами, а наоборот, нацелен на то, чтобы их вымогать, что было доказано. Те же представители радикальной оппозиции прекрасно помнят самодовольство и «культуру» в выступлениях Али Инсанова.

Об этом сказал Trend в пятницу зампредседателя Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы, комментируя предложение башгана партии «Мусават» Арифа Гаджилы о проведении «круглого стола» партий и движений оппозиционного лагеря.

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