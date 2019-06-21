В результате событий в Грузии пострадали десятки человек

БАКУ/Trend/ - В результате событий на проспекте Руставели пострадали десятки человек, как митингующих, так и представителей правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

На рассвете небольшая группа участников акции – около 50 человек, переместилась с проспекта Шота Руставели к филармонии на улице Мелекишвили. Полицейские пытались помешать демонстрантам. В ответ они стали забрасывать представителей правоохранительных органов палками и камнями. Протестующие пытались вернуться на проспект Руставели, однако сотрудники МВД помешали им.

В настоящее время ситуация относительно спокойная. Возле здания парламента, где в ночь на пятницу митингующих разгоняли с помощью свето-шумовых гранат и водометов, идет уборка, там остается небольшое количество патрульной полиции.

Лидеры бывшей правящей партии «Единое национальное движение» анонсировали возобновление протестной акции у парламента сегодня вечером. Они обещали ознакомить общественность с подробным планом действий в течение дня.

Как уже сообщалось, акция протеста возле парламента началась на фоне скандала в высшем законодательном органе Грузии, где 20 июня российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, открыл сессию Межпарламентской ассамблеи. На форуме с участием 100 делегатов из 25 стран Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии в зале пленарных заседаний. Это вызвало возмущение оппозиции, которая не дала Гаврилову продолжить выступление — депутаты партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» блокировали трибуну и фактически сорвали мероприятие.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году. Теперь оппозиция требует отставки Ираклия Кобахидзе с должность председателя парламента Грузии, а также отставки главы МВД и службы госбезопасности.

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