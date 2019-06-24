Правящая партия Грузии проводит заседание

24 июня 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В офисе правящей партии Грузии «Грузинская мечта» проводится заседание в расширенном формате, передает Trend со ссылкой на сайт apsny.ge.

Встречей руководит председатель партии Бидзина Иванишвили. На встрече обсуждаются происходящие в стране события. По завершении заседания, предположительно, в офисе «Грузинской мечты» состоится брифинг.

До начала текущего заседания в офисе партии состоялось заседание политсовета. Согласно информации, распространенной пресс-службой партии, на заседании политсовета присутствовали председатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, генеральный секретарь партии Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что в Тбилиси продолжаются масштабные протестные акции. Поводом для акций стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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