Новое посольство Китая в Армении: размер имеет значение

Эльмира Таривердиева

Накануне в Ереване состоялась церемония закладки фундамента нового посольства Китая, которое станет вторым по величине в евразийском регионе – после России.

Как заявил на церемонии посол Китая в Армении Тиан Эрлун, Китай намерен расширить свое присутствие в Армении, поскольку сотрудничество развивается довольно быстро и требует больших усилий и больших площадей.

Действительно, если в крошечной Армении открывается посольство чуть меньше, чем в огромной России, очевидно, что размер имеет значение… политическое.

Очевидно, что размеры китайского посольства прямо пропорциональны интересам Пекина к региону, так как размер означает большее число сотрудников, а значит можно отдать более тесного взаимодействия между двумя странами.

Интерес Китая к Армении стал очевиден еще в 2015 году, когда, правда по словам армянской стороны, китайские предприятия должны были представить предложения по инвестициям в железную дорогу Иран-Армения.

Правда, ничего этого не произошло, но стало очевидно, что какие-то планы и обещания со стороны Пекина армянской стороне были озвучены.

А недавно, китайская машиностроительная корпорация China Machinery Engineering Corporation заявила, что планирует масштабные инвестиции в строительный сектор и энергетику Армении.

Кстати, российские эксперты отмечают, что Армения интересует Китай не как самостоятельная единица, но как часть ЕАЭС, российского экономического интеграционного проекта, участники которого, по мнению экспертов, переориентируют свою экономическую активность с России на Китай.

Доля РФ во внешней торговле постсоветских стран сократилась в несколько раз, тогда как доля Китая наоборот возросла, что наглядно демонстрирует попытки Пекина связать входящие в ЕАЭС государства с помощью таких экономических инструментов, как инвестиции, кредиты и закупки, пишет «Независимая газета».

Китайская экономическая экспансия не могла не привести к вытеснению России из постсоветского пространства – особенно из стран ЕАЭС, а также из некоторых не входящих в союз государств Кавказа и Центральной Азии. Процесс вытеснения описан в докладе специалистов Института экономики РАН «Китайская стратегия освоения постсоветского пространства и судьба Евразийского союза», подготовленном Светланой Глинкиной, Мадиной Тураевой, Артемом Яковлевым.

«Происходит рост зависимости экономик стран ЕАЭС от Китая через наращивание дисбалансов в торговле и долга перед восточным партнером. Все члены ЕАЭС, кроме Казахстана, имеют значительный отрицательный баланс в торговле с Китаем. В Киргизии он составляет в последние три года 93–95% общего товарооборота, в Армении – около трети, в Белоруссии – почти половину», – сообщают специалисты РАН.

«За 2001–2015 годы выросла роль Китая как инвестора и как поставщика машин, оборудования и транспортных средств для всех постсоциалистических стран, особенно Центральной Азии, – сообщают также специалисты РАН. – В результате Китай становится источником модернизации новых независимых государств. Роль России в этом вопросе в ряде государств снижается». Они добавляют: «Взаимная торговля между КНР и постсоветскими государствами в значительной степени базируется на китайских торговых кредитах, масштабы которых вплоть до кризиса 2008–2009 годов существенно превышали накопленные странами китайские прямые инвестиции».

Один из выводов исследователей – Россия и Китай по-разному видят механизмы интеграции: «Россия настаивает на сотрудничестве по линии КНР – ЕАЭС, а Китай считает возможным и даже более эффективным сотрудничество с каждым из членов союза на двусторонней основе».

Последняя иллюстрация растущего экономического влияния Китая в ЕАЭС – открытие большого посольства страны в Армении, однако, с точки зрения Еревана радоваться нечему.

Конечно, Китай является мощной экономической державой и может оказать поддержку в развитии экономики загибающейся Армении, однако, нужно понимать, что делает это Пекин далеко не из альтруистических соображений. В свое время Китай потребует плату за свои вложения в экономику Армении, и далеко не факт, что в этом случае сотрудничество с Пекином Еревану будет так выгодно, как мечтает армянская верхушка. Попав в еще одну кабалу большой державы, Армения вновь должна будет действовать по чьей-то указке и выполнять требования, но на этот раз Китая.

Кроме того, ясно, что пока Китай будет укреплять позиции в Армении, Москва не станет сидеть сложа руки и молча взирать на то, что из-под влияния Кремля уводят его единственного вассала на Южном Кавказе.

Такое масштабное проникновение китайского капитала в Армению в политическом плане довольно опасно для Москвы, которая пока является единоличной хозяйкой этой страны. При этом до нынешнего времени Россия свое политическое влияние в Армении обусловливала объемами инвестиций, осуществленных в экономику этой страны, однако, понятно, что очень скоро китайские инвестиции на порядок обгонят российские.

С учетом этого, в скором времени Россия может попытаться предотвратить рост китайского экономического влияния в Армении и сделать все, чтобы свернуть китайские проекты в регионе.

Правда, в обоих случаях судьба Армении незавидна, так как о независимости Еревана при любом раскладе речи идти еще несколько десятков лет не будет.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend