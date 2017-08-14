Серж Саргсян может затмить Диану Шурыгину, или Кто и к чему принудил Армению в 2013 году

БАКУ /Trend/ - Насилие насилию рознь, и обвинения в насилии бывают разными и делаются порой с совершенно разными целями. Недавно российский федеральный канал прославил девушку-подростка Диану Шурыгину, которая сделала себе громкое имя на истории якобы совершенного над ней насилия, хотя никто, глядя на нее, в это не поверил. Но президент Серж Саргсян может скоро затмить Шурыгину, ибо насилие, совершенное над ним, да еще в Кремле, достойно намного большего внимания СМИ, чем просто пара эфиров на Первом канале.

Вот что пишут армянские СМИ, которым явно было дано "добро" сверху: в законе о новых санкциях США против России есть также пункт, касающийся вмешательства России в дела государств, в том числе Восточной Европы, с целью воздействия на их выбор, политику и интеграционный курс. В США создан даже фонд в размере 250 миллионов долларов, который будет направлен на противодействие вмешательству и принуждению России. В основном деньги этого фонда будут направлены в Украину, Грузию и Молдову, которые утверждают, что Россия вмешивается в их политику. В Армении о противодействии вмешательству России, в том числе во время вступления в «безальтернативный» Евразийский союз, вряд ли заговорят скоро. Может, осенью начнется дискуссия, в ходе которой появятся аргументы, подтверждающие такое вмешательство.

То есть, армянская сторона сегодня всерьез дает понять Западу, что Ереван заставили войти в ЕАЭС.

Важно тут объяснить, что именно заставляет Саргсяна сегодня говорить о том, что его заставили. Конечно, "боль армянского народа" и немножко американские финансовые вливания в оскудевший бюджет Армении. Именно об этом пишут сегодня армянские СМИ, призывая президента наконец признаться, что его заставили идти в ЕАЭС.

Расскажем предысторию. В далеком 2013 году Ереван слишком рьяно взялся за налаживание торговых отношений с ЕС, и к концу года, а точнее в ноябре, на саммите в Вильнюсе должно было быть парафировано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Армении с ЕС, что, несомненно, немного подправило бы плачевное положение народа этой страны. Тогда Армения, наряду с Грузией, Украиной и Молдовой, довольно активно двигалась в направлении парафирования соглашения об ассоциации в Вильнюсе. Брюссель даже признал Армению в том году лидером программы в плане проведения реформ.

Однако все закончилось в сентябре 2013 года. Вот как об этом сегодня пишут армянские СМИ: "Лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что «у Армении не было альтернативы, кроме ЕАЭС». Но он сказал это так, словно Армения выбирала не между ЕС и ЕАЭС, а между «вступать в ЕАЭС или не вступать». На самом деле у Армении была альтернатива – мы могли не вступить в ЕАЭС и сохранить внеблоковый статус, как это сделал, скажем, Азербайджан. Но, видимо, в ночь на 3 сентября 2013 года Сержу Саргсяну сказали, что у него нет альтернативы. А это похоже на вмешательство и принуждение".

Страшно представить, ЧТО ИМЕННО произошло с Саргсяном в ночь на 3 сентября 2013 года и сколько его признание будет стоить американским налогоплательщикам. Но очевидно одно - ради лишних денег на все что угодно готовы не только малолетки Шурыгины, но даже президенты некоторых государств.

(Автор: Эльмира Таривердиева)