Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула Саргсяна на пост премьера

16 апреля 2018 15:16 (UTC+04:00)

Правящая коалиция Армении выдвинула кандидатуру бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил в понедельник журналистам вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов, передает РИА Новости.

"Согласно действующей процедуре, правящая коалиция выдвинула кандидатуру Саргсяна, завтра руководитель фракции республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян предложит кандидатуру от имени фракции, мы ее обсудим в установленном законом порядке и проголосуем", — сказал Шармазанов.

Отметим, что в центре Еревана проходит массовая акция протеста, направленная против продления власти Сержа Саргсяна в ранге премьер-министра.

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