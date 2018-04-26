Пашинян пообещал не прекращать протесты до назначения премьером Армении

26 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

Лидер протестов в Армении и депутат парламента Никол Пашинян пообещал продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьером. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Пашинян не откажется от протестов, если Республиканская партия, контролирующая парламент, не даст ему стать премьером. Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: «Сегодня уже решили на площади этот вопрос». Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым.

До этого самой многочисленной была акция 22 апреля. В ней, по оценке оппозиционеров, приняло участие до 160 тыс. человек. Полиция оценила численность его участников в 35 тыс. Результатом воскресного митинга стало выполнение первого требования протестующих — отставка с поста премьера Сержа Саргсяна, до апреля этого года в течение десяти лет занимавшего пост президента. Он покинул пост 23 апреля. После его отставки у Пашиняна и сторонников остались два требования: он должен возглавить правительство после ухода Саргсяна, в стране должны как можно скорее пройти досрочные парламентские выборы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Армении возобновились акции гражданского неповиновения
Армения 11:50
Правящая партия Армении сменит председателя
Армения 10:49
Глава МИД Армении вылетел в Москву
Армения 03:15
Пашинян заявил, что готов обсуждать формирование временного правительства
Другие страны 01:22
Путин обсудил с Саркисяном текущую ситуацию в Армении
Россия 25 апреля 21:40
В Ереване начался митинг оппозиции
Армения 25 апреля 20:12
Сторонники оппозиции ждут начала митинга в Ереване
Армения 25 апреля 19:45
Партия "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции в Армении
Армения 25 апреля 19:42
Оппозиция потребовала "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении
Армения 25 апреля 18:01
И.о министра спорта Армении решил уволиться и примкнуть к протестующим
Армения 25 апреля 15:22
Протесты в Ереване охватили весь центр города
Армения 25 апреля 14:40
Отставки Саргсяна недостаточно для реальных изменений в Армении - Аманда Пол
Армения 25 апреля 14:26
Никол Пашинян будет официально выдвинут в премьеры Армении
Армения 25 апреля 14:02
Посольство России в Ереване усилило меры безопасности в связи с протестами
Армения 25 апреля 12:49
Отставка Саргсяна - самое позитивное событие в недавней истории Армении - Питер Тейс
Политика 25 апреля 11:46
Оппозиция в Армении выдвинула условия своего участия в выборах
Армения 25 апреля 11:19
Карапетян предложил провести внеочередные парламентские выборы в Армении
Армения 25 апреля 10:48
Ожидания армян вновь не оправдались
Армения 25 апреля 09:41