Пашинян пообещал не прекращать протесты до назначения премьером Армении

Лидер протестов в Армении и депутат парламента Никол Пашинян пообещал продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьером. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Пашинян не откажется от протестов, если Республиканская партия, контролирующая парламент, не даст ему стать премьером. Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: «Сегодня уже решили на площади этот вопрос». Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым.

До этого самой многочисленной была акция 22 апреля. В ней, по оценке оппозиционеров, приняло участие до 160 тыс. человек. Полиция оценила численность его участников в 35 тыс. Результатом воскресного митинга стало выполнение первого требования протестующих — отставка с поста премьера Сержа Саргсяна, до апреля этого года в течение десяти лет занимавшего пост президента. Он покинул пост 23 апреля. После его отставки у Пашиняна и сторонников остались два требования: он должен возглавить правительство после ухода Саргсяна, в стране должны как можно скорее пройти досрочные парламентские выборы.

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