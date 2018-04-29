Армянская оппозиция проведет масштабную акцию протеста в Ереване

29 апреля 2018 02:27 (UTC+04:00)

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян пообещал своим сторонникам возобновить в воскресенье акции протеста в Ереване, передает РИА Новости.

Он уверен, что митинг пройдет "с еще большим размахом".

Акция оппозиции в Ереване состоится после двудневного перерыва - в пятницу и субботу Пашинян посетил ряд регионов республики, в том числе Гюмри и Ванадзор.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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