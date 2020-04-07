Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 853

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 853, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Число инфицированных в стране за сутки выросло на 20. По положению на 6 апреля, в стране было зарегистрировано 833 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян ранее заявил, что 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 35 – в тяжелом, но не в реанимации. Он также добавил, что у 146 инфицированных диагностирована пневмония.