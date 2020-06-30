В Армении за сутки зарегистрировано 415 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 25 542, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 29 июня, в стране было 25 127 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 415 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 443 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 147 (плюс 4 за минувшие сутки).