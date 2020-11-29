Президент Армении потребовал отставки правительства Пашиняна

Армения 29 ноября 2020 17:41 (UTC+04:00)
Президент Армении потребовал отставки правительства Пашиняна

На встрече с представителями армянской общины России Армен Саркисян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране", -сказал он.

По его словам, Армения оказалась в сложной кризисной ситуации.

"Это кризис не страны, государства, а нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный" - заявил он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Туркменгаз» объявил тендер на техобслуживание газотурбинных генераторов
«Туркменгаз» объявил тендер на техобслуживание газотурбинных генераторов
Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане
Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане
ООО &quot;Азерсу&quot; объявляет тендер на закупку оборудования для лаборатории
ООО "Азерсу" объявляет тендер на закупку оборудования для лаборатории
Loading Bars
Лента новостей
В Баку двое несовершеннолетних упали в водоем, на месте работают спасатели Происшествия 18:11
В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км Другие страны 18:07
Президент Армении потребовал отставки правительства Пашиняна Армения 17:41
Продолжатся очистка дороги в село Суговушан от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО) Общество 17:23
В Баку скончалась экс-солистка Госансамбля Игоря Моисеева Варвара Салахова, супруга Таира Салахова, последняя из рода Багратионов (ФОТО) Социум 17:20
Туркменское предприятие расширяет экспорт мороженого и молочных продуктов Туркменистан 16:53
Узбекистан и Казахстан поддерживают высокие темпы развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистан 16:47
Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке ИКТ 16:34
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии многократно выросло Финансы 16:30
Долевое участие Италии в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 16:29
Из-за обвала в Хырдалане 9 семей вынужденных переселенцев размещены во временном жилье - госкомитет Общество 16:17
Передайте родителям, чтобы они репетировали вальс вместе, я буду их мысленно направлять... Памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) Интервью 16:16
Парламент Ирана проголосовал за законопроект о повышении уровня обогащения урана Ядерная программа 16:03
Минобороны Турции: За месяц проведены 34 антитеррористические операции, нейтрализованы 80 террористов Турция 15:39
Коронавирус мутировал - министр здравоохранения Ирана Иран 15:15
Главным виновником оккупации наших земель был Народный фронт Азербайджана - депутат Ильхам Мамедов Политика 15:05
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире 15:01
В Азербайджане выявлены 4 170 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 985 человек Общество 14:26
Азербайджан сократил импорт грузовиков и тракторов из Грузии Бизнес 14:00
214 пациентов с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии - Минздрав Казахстан 13:41
Япония запустила ракету со спутником для высокоскоростной передачи данных Другие страны 13:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и снег Общество 13:16
Кадры из села Шахбулаг Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:44
В России за сутки выявили 26 683 заразившихся коронавирусом Россия 12:34
Лондон пытается найти правду в деле об убийстве физика-ядерщика из Ирана Иран 11:57
В Грузии зафиксировано 4 426 новых случаев коронавируса, 3 721 человек выздоровели Грузия 11:33
Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 26 (Обновлено) Другие страны 11:12
Бердымухамедов и Ашраф Гани обсудили совместные проекты и согласовали дату открытия мечети в Афганистане Туркменистан 10:49
Кадры из освобожденных от оккупации сел Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:14
Чешские власти рассмотрят вопрос о смягчении в республике ограничений из-за коронавируса Европа 10:01
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью Спорт 09:42
В Узбекистане с 1 января запустят новый порядок утверждения генеральных планов городов и поселков Узбекистан 09:35
Грузия увеличила экспорт рыбы в Азербайджан Бизнес 09:23
Способность ОПЕК влиять на рынок будет ослабевать в течение следующего десятилетия Энергетика 09:16
Идет подготовка к реформе Национального парламента Туркменистан 09:10
В Азербайджане сократились показатели потребительских расходов Финансы 09:07
Розничный товарооборот Нахчыванской АР сократился Бизнес 09:06
Строительство "Северного потока - 2" продолжат в декабре после годичной паузы Энергетика 08:48
Экс-советник штаба Трампа подал к властям США иск на $75 млн о незаконной слежке США 08:43
Япония дополнительно выделит на проведение Олимпиады почти $2 млрд Другие страны 08:29
Британия заключила с Moderna контракт на поставку еще 2 млн доз вакцины от коронавируса Европа 08:15
Взаимоотношения Азербайджана с Россией в сфере АПК выходят на новый этап развития Бизнес 08:00
Психолог назвал способ оторвать человека от смартфона В мире 07:41
826 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:15
Добыча природного газа в Иране достигла 900 миллионов кубометров Экономика 07:10
Импорт незарегистрированного топлива в Грузии строго контролируется Грузия 07:00
Суд в Пенсильвании отклонил очередной иск республиканцев о нарушениях на выборах США 06:33
Мелания Трамп собралась написать мемуары США 06:15
Биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением В мире 05:47
Более 62 млн человек в мире заболели COVID-19 В мире 05:28
В ОАЭ погибла военнослужащая ВВС США Арабские страны 05:05
В Казахстане ведется разработка банка данных минеральных ресурсов Бизнес 05:00
Преемник Lamborghini Aventador сохранит мотор V12 Бизнес 04:47
Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании США 04:33
Япония запустит на орбиту спутник-ретранслятор, пригодный для военных целей ИКТ 04:15
Умер бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман Спорт 03:54
Кабмин Британии пошел на уступки депутатам в вопросе о сроках действия ограничительных мер Европа 03:35
Армия Израиля запустила осветительные ракеты на границе с Ливаном Израиль 03:16
"Реал" проиграл "Алавесу" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 02:49
Трамп может объявить об участии в следующих выборах во время инаугурации Байдена США 02:31
Полиция задержала 155 участников акции протеста против карантина в Лондоне Европа 02:13
МИД Турции осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Турция 01:46
Коронавирусом во Франции заразились более 2,2 млн человек Европа 01:25
Помощник Президента Азербайджана опубликовал видеоматериалы по итогам визита в Тертер и Агдам Политика 01:09
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом Россия 00:41
В митинге против закона о безопасности в Париже приняли участие 46 тыс. человек Европа 00:12
Нефте- и газопроводы BP продолжают безопасно и надежно работать в Грузии Энергетика 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 396 тысячи Турция 28 ноября 23:40
Футболисты "Карабаха" совершили намаз в Агдамской мечети, прозвучал мугам "Карабах шикестеси" (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 28 ноября 23:31
Освобождение Азербайджаном своих территорий возродит исторический Шелковый путь - Мустафа Шентоп Политика 28 ноября 23:19
Производство стали в Иране выросло на 12,6 % Экономика 28 ноября 23:15
Цена на хлеб в Грузии не повысится - министр Грузия 28 ноября 23:00
В Узбекистане банкам разрешили идентифицировать клиентов по водительским правам Узбекистан 28 ноября 22:47
В ходе манифестаций во Франции пострадали 37 полицейских Европа 28 ноября 22:28
Associated Press распространило репортаж о тяжелых последствиях ракетной атаки на Гянджу со стороны Армении (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 ноября 22:21
Полиция задержала более 60 участников акции протеста против карантина в Лондоне Европа 28 ноября 22:11
ANAMA распространило информацию о 4 мирных жителях, погибших от взрыва мины в Физули (ФОТО) Общество 28 ноября 21:55
ОИС приняла резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана Политика 28 ноября 21:52
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заразившихся COVID-19 за сутки В мире 28 ноября 21:37
ГЖД возобновит пассажирские перевозки период новогодних праздников Грузия 28 ноября 21:20
Казахстан готов сотрудничать с канадскими компаниями в сфере геологоразведки Казахстан 28 ноября 21:15
Байден готов предложить вдове Маккейна пост посла США в Великобритании США 28 ноября 21:10
Его иногда называют "Хиросимой Кавказа" - репортаж "France-24" из Агдама (ВИДЕО) Политика 28 ноября 20:59
Агдамский район Азербайджана после 27 лет армянской оккупации (ВИДЕО) Общество 28 ноября 20:50
Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне Спорт 28 ноября 20:31
История древнего Албанского монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе Азербайджана (ФОТО) Интересное 28 ноября 20:25
Зариф призвал международное сообщество осудить государственный терроризм Политика 28 ноября 20:14
Команда Азербайджана завоевала "бронзу" чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве Общество 28 ноября 19:57
Президент и члены Правления Европейского мусульманского форума поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 28 ноября 19:41
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Венг Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 28 ноября 19:22
В Грузии выявлено 4 472 новых случая коронавируса, 4 058 человек выздоровели Грузия 28 ноября 19:20
В Париже начался митинг протеста против закона "О глобальной безопасности" Европа 28 ноября 19:19
Мария Павловна Гусейнова-Атанасова поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 28 ноября 19:01
Предупреждение Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Общество 28 ноября 19:00
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 28.11.2020 Политика 28 ноября 19:00
Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с афганским коллегой Туркменистан 28 ноября 18:58
Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии Другие страны 28 ноября 18:52
Армяне в панике стреляли по своим - участник операции по освобождению города Шуша (ФОТО) Общество 28 ноября 18:45
Сегодня в Баку продезинфицировано 550 улиц (ФОТО) Общество 28 ноября 18:43
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" вышел на лунную орбиту и готовится к посадке Другие страны 28 ноября 18:37
Все новости