Президент Армении потребовал отставки правительства Пашиняна
На встрече с представителями армянской общины России Армен Саркисян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
"В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране", -сказал он.
По его словам, Армения оказалась в сложной кризисной ситуации.
"Это кризис не страны, государства, а нации - правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный" - заявил он.
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