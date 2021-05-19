Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Армению
БАКУ /Trend/ - Государственный департамент призывает граждан США воздержаться от посещения Армении, передает в среду Trend со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.
Это связано с высоким риском заражения COVID-19.
Отметим, что на 19 мая в Армении число зараженных коронавирусом составило 221 368, скончались 5 424 человека.
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