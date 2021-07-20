И. о. министра обороны Армении подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба армянского оборонного ведомства.