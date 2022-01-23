Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Сообщение об этом размещено на сайте армянского лидера, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - сказано, в частности, в сообщении.

Саркисян заявил также, что президент "не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Армен Саркисян занял пост президента Армении 9 апреля 2018 года.