Пашинян созвал экстренное совещание

БАКУ/Trend/ - Премьер Армении Никол Пашинян приехал в здание правительства на фоне широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил против Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян созывает экстренное совещание.

Отмечается, что возле здания правительства сосредоточены поднятые по тревоге силы полиции.

Напомним, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.

Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, обстрелы позиций Азербайджанской Армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалась концентрация наступательных вооружений, средств тяжелой артиллерии и личного состава.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Такими действиями Армения также преследует цель замедлить реализацию масштабных проектов гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации, и сохранить атмосферу напряженности вблизи границ Азербайджана.