Нэнси Пелоси наносит сильнейший удар по отношениям США и Азербайджана в обмен на несколько голосов в парламенте

БАКУ /Trend/ - 17 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению с официальным визитом, в ходе которого ею был сделан ряд антиазербайджанских заявлений.

Становится очевидно, что Пелоси, на фоне призывов покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент, ищет поддержки крупной и активной в США армянской диаспоры. Таким образом, Пелоси пользуется возможностями, которые ей дает ее должность для своеобразного «подкупа» голосов американцев армянского происхождения в своем округе, одновременно нанося сильнейший удар по принципам внешней политики США. Дух двойных стандартов, публично продемонстрированных Пелоси, является открытым нарушением основополагающих принципов США.

Как сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, Пелоси оскорбляет ближайших союзников США в обмен на несколько голосов, которые ей необходимы для победы на предстоящих выборах в парламент.

По его словам, это не первый раз, когда Нэнси Пелоси своими действиями искажает и наносит ущерб стратегии внешней политики США.

«Спикер Пелоси использует возможности, предоставляемые ей занимаемой на данный момент должностью, для обеспечения себе голосов американцев армянского происхождения, при этом нанося ужасный вред реализации принципов внешней политики США. Нэнси Пелоси боится проиграть на ноябрьских выборах 2022 года и стремится открыто продемонстрировать свою поддержку армянскому режиму, нанесшему региону Южного Кавказа огромный ущерб», - сказал Тейс.

По его словам, спикер Пелоси с ее поддержкой армянского режима продемонстрировала очевидное непонимание реальной политической обстановки на Южном Кавказе, исказив исторические факты и став первым в истории США высокопоставленным чиновником, открыто выразившим поддержку режиму оккупантов.

«США еще долго придется устранять последствия вреда, который Нэнси Пелоси продолжает наносить имиджу страны на международной арене. Такие политики, как спикер Пелоси, продолжают наносить вред отношениям США с его ближайшими соратниками в своих личных корыстных целях, в данном случае – с целью победы на выборах», - сказал Тейс.

Так, своими действиями спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси наносит большой ущерб внешней политике США, выражая визитом в Армению открытую поддержку беспощадным зверствам, совершенным армянскими вооруженными силами против граждан Азербайджана.