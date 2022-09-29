Захарова ответила Пашиняну на критику ОДКБ

БАКУ/Trend/ - Звучащие от отдельных политических деятелей в Армении необоснованная критика ОДКБ не идет на пользу и не способствует поиску выверенных взаимоприемлемых решений.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Где бы эти политики не находились, толку от подобных деструктивных заявлений мало», - сказала она.

Захарова также отметила, что Москва видит попытки ряда нерегиональных игроков привнести нестабильность в регион Южного Кавказа, который только получил шанс, оформленный в правовом русле на вход из затяжного кризиса.

«Эта линия деструктивная, крайне опасная. Наша страна продолжает энергичные усилия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе в контактах и с Баку, и с Ереваном. Соответствующие шаги предпринимаются и по линии ОДКБ. Конечно, необходимо обеспечивать устойчивый режим прекращения огня. Залог стабильности на Южном Кавказе – это полное выполнение всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении», - добавила она.