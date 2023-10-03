Кремль отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута

БАКУ/Trend/ - Кремль расценивает ратификацию Арменией Римского статута как некорректный шаг с точки зрения двусторонних отношений, который потребует поиска дипломатического решения для РФ.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы.

«Кремль не согласен с критикой Еревана в адрес двусторонних механизмов и ОДКБ», - добавил он.

Отметим, что парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МИД РФ предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.