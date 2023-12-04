В Армении не поддержали законопроект против территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Комиссия по государственному строительству и праву парламента Армении отклонила законопроект, предусматривающий криминализацию отказа Армении от Карабаха.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, законопроект, выдвинутый оппозицией, предусматривал внесение изменений в Уголовный кодекс в связи с отказом от признания "права Карабаха на самоопределение".

Согласно информации, за законопроект проголосовали три члена комиссии, а против - восемь. Те, кто не поддержал решение, являются членами правящей партии "Гражданский договор".

Проправительственные депутаты заявили, что инициатива "Аякве" станет серьезным препятствием для мирных переговоров с Азербайджаном.

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