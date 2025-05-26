Пашинян намерен лично инициировать внесение изменений в конституцию Армении

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен инициировать внесение изменений в конституцию страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом Н.Пашинян сказал в ходе международного форума Yerevan Dialogue.

"В случае, если Конституционный суд примет решение, что соглашение не соответствует законодательству Армении, то я инициирую внесение изменений в конституцию", - сказал премьер-министр Армении добавив, что нельзя упускать возможность заключения мира.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что голосование по принятию новой конституции страны может состояться в 2027 году.

По его словам, внесение поправок в конституцию является частью политической повестки правительства.

"В правительстве также обсуждается идея проведения этого процесса параллельно с парламентскими выборами 2026 года", — отметил он.