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Пашинян намерен лично инициировать внесение изменений в конституцию Армении

Армения Материалы 26 мая 2025 11:12 (UTC +04:00)
Пашинян намерен лично инициировать внесение изменений в конституцию Армении
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен инициировать внесение изменений в конституцию страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом Н.Пашинян сказал в ходе международного форума Yerevan Dialogue.

"В случае, если Конституционный суд примет решение, что соглашение не соответствует законодательству Армении, то я инициирую внесение изменений в конституцию", - сказал премьер-министр Армении добавив, что нельзя упускать возможность заключения мира.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что голосование по принятию новой конституции страны может состояться в 2027 году.

По его словам, внесение поправок в конституцию является частью политической повестки правительства.

"В правительстве также обсуждается идея проведения этого процесса параллельно с парламентскими выборами 2026 года", — отметил он.

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