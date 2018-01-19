Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании

19 января 2018 23:05 (UTC+04:00)

Госминистр Великобритании по делам стран Содружества и ООН лорд Ахмад Уимблдонский заявил о намерении Британии выделить на развитие демократии для Грузии дополнительно 5,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом, как передает Sputnik Грузия, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.

Госминистр заявил об в этом в ходе своего выступления в Палате лордов.

"Мы хотим, чтобы демократия устойчиво развивалась в Грузии. Для этого мы планируем дополнительно выделить 5,5 миллиона фунтов стерлингов. На эти темы мы говорим с Грузией в формате двусторонних переговоров, говорим с Россией и со всем международным сообществом, включая Евросоюз", - отметил министр Уимблдонский.

Ахмад Уимблдонский подчеркнул важность встречи премьер-министров Грузии и Великобритании – Георгия Квирикашвили и Терезы Мэй, на которой, по его словам, обсудили перспективы оказания помощи в деле развития демократических реформ в Грузии.

Он также выразил поддержку целостности Грузии.

"Объединенное Королевство твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В прошлом году Британия поддержала две резолюции ООН, в которых зафиксировано, что Абхазия и Южная Осетия - составные части Грузии", - сказал Ахмад Уимблдонский.

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