Замминистра: В ходе беспорядков в Тбилиси пострадало 240 человек

БАКУ/Trend/ - По словам первого заместителя министра здравоохранения Заза Бохуа, в ходе беспорядков, пострадало 240 человек, из них 102 остается в клиниках, передает Trend со ссылкой на сайт apsny.ge. Замминистра навестил пострадавших на акции пациентов в клинике Ингороква.



По данным СМИ, полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ и травматическое оружие при разгоне массовой акции протеста перед зданием парламента.

«В общей сложности в стационар доставили 240 пациентов, 80 из которых полицейские. В эти минуты проводятся две операции. Состояние одного пациента остается тяжелым», — сообщил замминистра.



Бохуа отметил, что в настоящее время в тбилисских больницах остается 102 пациента. Многие из них поступили с различными телесными повреждениями, включая травмы глаз. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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