23-го декабря в Тбилиси состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

Завтра в Тбилиси состоится восьмая по счету встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Trend, На встрече ожидается обсуждение текущих вопросов в различных сферах, в частности в энергетике и транспорте.

Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон. Последняя седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел формата Азербайджан-Грузия-Турция состоялась 29 октября прошлого года в Стамбуле.

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