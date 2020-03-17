В Грузии зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, заявила медицинский директор Инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Таким образом, в Грузии уже 34 лабораторно подтвержденных случаев. На карантине находятся 1 008 человек, а в стационаре под наблюдением врачей остаются 64 пациента.

"Состояние нового пациента оценивается как средней тяжести. Сегодня будут проведен еще ряд обследований. Состояние остальных пациентов стабильное", - заявила Эзугбая.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев за исключением особых случаев.

Сухопутная граница с Россией также закрылась, а вот на границе с Турцией закрылся только один из КПП.

Кроме этого, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и ряд частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменен.

Также в стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

Правительство Грузии рекомендовало закрыть салоны красоты, кафе, бары, развлекательные центры, казино и тотализаторы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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