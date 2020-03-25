Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось

БАКУ/Trend/- В Грузии число зараженных новым типом коронавируса возросло до 75, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт.

Десять человек уже вылечились. На карантине находятся более четырех тысяч человек, в клиниках под наблюдением врачей - 252.

Из-за распространения коронавируса до 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью остановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).