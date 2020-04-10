Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 234

Грузия 10 апреля 2020 20:49 (UTC+04:00)
Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 234

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных новым типом коронавируса в Грузии достигло 234, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Еще утром сообщалось о 218 зараженных. От вируса в стране на данный момент вылечились 54 пациента, еще трое скончались.

В карантине остаются 4 908 человек, а в стационаре под наблюдением врачей 429. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны. Решение вступило в силу с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановил работу общественный транспорт, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, выходить из дома разрешается только в случае крайней необходимости. Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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