Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 408
БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на шесть человек, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 408, из них выздоровели 95 человек, четыре пациента умерли.
В карантине остаются 4 779 человек, еще 561 находится в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.
В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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