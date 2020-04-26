Двое болгар задержаны в Батуми с крупной партией наркотиков
В результате спецоперации в Батуми, сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 килограммов героина на сумму 2 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
Задержаны два гражданина Болгарии, которые ввезли наркотики в Грузии на легковом автомобиле.
Согласно информации правоохранителей, преступники собирались реализовать наркотики в Европе.
Двухмесячная операция была осуществлена в результате сотрудничества правоохранителей Грузии и США, отметили в МВД Грузии.
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