Правительство разработало трехлетний план регистрации земли в Грузии

Правительство Грузии планирует системно зарегистрировать в общей сложности 1,2 миллиона гектаров земли в течение следующих трех лет, этот вопрос обсудили на рабочей встрече под председательством премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отметила на встрече министр юстиции Теа Цулукиани, 8-месячный проект системы регистрации земли, который начнется летом, первоначально будет реализован в нескольких высокогорных регионах.

С начала следующего года проект будет расширен и охватит все регионы Грузии. В течение следующих трех лет проект будет реализован в десятках деревень по всей стране.

Участники совещания оценили реформы, которые осуществляются в стране с 2016 года, и подчеркнули, что площадь успешно зарегистрированных земель с 2016 года до настоящего времени утроилась.

По словам членов правительства, эти цифры свидетельствуют об успехе реформы, и существует готовность предпринять еще более быстрые шаги для обеспечения того, чтобы систематическая регистрация земель принесла аналогичные положительные результаты.

В августе 2019 года в рамках реформы была упрощена процедура регистрации земли. За это время в общей сложности зарегистрировали более 300 тысяч гектаров земли.