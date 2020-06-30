Грузия ждет окончательного решения ЕС по открытию границ с 1 июля

На июль запланировано 14 рейсов из Грузии в направлении стран ЕС, в частности - в Вену, Амстердам и Берлин. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге.

Так он ответил оппонентам, утверждающим, что Грузия отменила все рейсы и разорвала связи с Евросоюзом.

"Грузия ни в коем случае не оторвана от Европейского Союза. Мы осуществили спецрейсы и привезли около 14 тысяч наших граждан. Мы также оказали помощь более чем 22 тысячам наших граждан на месте. Этот процесс помощи продолжается и сегодня. Ни в коем случае нельзя говорить, что связь разорвана. Это решение было согласовано с нашими европейскими партнерами и не скажется на решение Евросоюза открыть пространство для Грузии. Мы бы не приняли такого решения без согласия Евросоюза", - заявил Залкалиани.

По словам главы внешнеполитического ведомства, ведутся переговоры с авиакомпаниями для осуществления полетов по другим направлениям, но все зависит от окончательного решения ЕС, для каких именно стран с 1 июля откроются его границы.

Залкалиани вместе с тем отметил, что параллельно с открытием границ Евросоюз опубликует правила, которые должны будут соблюдать граждане при пересечении границы ЕС.

По словам Давида Залкалиани, Грузия, скорее всего, будет в числе 15 безопасных стран, которым Европейский Союз откроет свои границы.

"Это еще одно важное достижение и признание, которое Грузия, наши власти и правительство получили в борьбе с пандемией. Я уверен, что наши последующие регуляции о том, какие процедуры будут у наших граждан при пересечении границы, - это решение примет Евросоюз и наше решение будет ему соответствовать. Это будет не просто открытие границ. За ним последуют соответствующие правила, которые должны соблюдать граждане Грузии и других стран при пересечении границы ЕС. Мы ждем официального документа, в котором будут подробно изложены эти правила, и он будет основан на принципе взаимности. Наши регуляции также будут полностью соответствовать решению ЕС", - сказал Давид Залкалиани.

По его словам, регуляции будут приняты сегодня-завтра в Брюсселе.

Грузия попала в предварительный список стран, для граждан которых в первую очередь откроются границы европейских стран с 1 июля.

Помимо Грузии в списке значатся Китай, Южная Корея, Таиланд, Канада, Украина, Казахстан, Узбекистан, некоторые страны Южной Америки и Африки.

В рабочий список не попали США, Россия и Бразилия.