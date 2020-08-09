В Грузии выявлено 9 новых случаев коронавируса
В Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1225. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 4 и составляет 1000.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии. В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.
В режиме карантина находятся 7068 граждан, под наблюдением в стационаре - 250.
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