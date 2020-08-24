За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на десять
За последние сутки в Грузии выявлено десять новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, общее число инфицированных к этому времени составляет 1 421.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписались пять пациентов, а с начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 137 человек. Скончались 17.
В карантине находятся 7 005 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 255.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
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