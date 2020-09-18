Гамкрелидзе: Грузия остается самой безопасной страной в европейском регионе

По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, рост числа случаев инфицирования коронавирусом в Грузии в последние дни заслуживает внимания и требует большей осторожности. По его словам, сегодня утром в стране было проведено до 11 тысяч PCR-тестов, а также около 1500 быстрых тестов, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«В целом, в соответствии с показателем общей распространенности и инцидентов Грузия по-прежнему остается самой безопасной страной в европейском регионе. Однако, как известно, за последнюю неделю у нас ежедневно трехзначная цифра, то есть, более 100 ежедневных инфицирований, что заслуживает внимания и требует большей осторожности, большего внимания со стороны населения, а также врачей и, конечно же, государства. Поэтому принимаются все меры, особенно на данном этапе в регионе Аджарии, которая остается самой горячей точкой, чтобы этот показатель остановился и постепенно сдвинулся обратно. Для этого делается все, как известно, проводится расширенное тестирование.

Сегодня утром в стране было проведено примерно до 11 000 PCR-тестов, а также еще 1 500 быстрых тестов. В целом с 30 января в стране проведено 534 тысячи PCR -тестов и около 301 тысячи быстрых тестов. По этому показателю на один миллион населения у нас довольно хорошие позиции», - сказал Гамкрелидзе.