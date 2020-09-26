Саломе Зурабишвили выразила соболезнование Украине в связи с авиакатастрофой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Украине, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«Очень больно было услышать о гибели молодых кадетов и пилотов в авиакатастрофе на востоке Украины. Мои мысли с семьями погибших и украинским народом», - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

В Украине в результате в крушения военно-транспортного самолета погибли 25 человек.