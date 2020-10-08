Премьер-министр Грузии встретился с главой миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с главой миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека Джиллиан Стирк, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы, связанные с назначенными на 31 октября парламентскими выборами.

Стороны подчеркнули важность проведения выборов в демократической, справедливой и прозрачной среде. Они также договорились, что тесное сотрудничество и координация с миссией ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, будет продолжено.

Георгий Гахария подтвердил готовность правительства Грузии обеспечить максимальное вовлечение международных наблюдателей в избирательный процесс, и отметил, что их безопасность в условиях пандемии будет предельно защищена.