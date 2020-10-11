Наблюдателям за выборами в пенитенциарных учреждениях придется пройти 14-дневный карантин

Члены районных избирательных комиссий, наблюдатели, представители медиа и избирательных субъектов должны пройти 14-дневный карантин перед работой в пенитенциарном учреждении в день выборов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Члены участковой избирательной комиссии / специальной группы, наблюдатели, а также представители избирательных субъектов, прессы и средств массовой информации обязаны пройти обязательный карантин в соответствующей карантинном пространстве с 10 часов утра 18 октября до открытия избирательного участка.

Эти лица должны прибыть прямо из карантинной зоны в пенитенциарное учреждение в день выборов в 7 часов утра. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома Грузии, которым в целях превенции распространения инфекции (COVID-19), вызванной новым коронавирусом (SARS-CoV-2), определены правила создания к выборам 31 октября 2020 года избирательных участков в пенитенциарных учреждениях, комплектования участковых избирательных комиссий / спецгрупп, некоторых избирательных мероприятий / сроков и санитарно-гигиенические правила.

Согласно постановлению, члены участковых избирательных комиссий / спецгрупп, наблюдатели, а также представители избирательных субъектов и СМИ обязаны пройти PCR-тест 29 октября 2020 года. Они будут допущены в пенитенциарное учреждение только в том случае, если прошли обязательный карантин и предоставили соответствующий документ, подтверждающий прохождение PCR-теста. Расходы на обязательный карантин и PCR –тестирование для членов участковых избирательных комиссий / спецгрупп будут оплачены из государственного бюджета. Наблюдатели, представители избирательных субъектов и медиа самостоятельно оплатят расходы на карантин и тестирование. Если член участковой избирательной комиссии/ спецгруппы, наблюдатель, представитель избирательных субъектов, прессы и СМИ в день голосования покинет здание для голосования, (пенитенциарное учреждение), он не будет допущен на избирательный участок повторно. Эти лица также не будут допущены в другие здания для голосования. Также наблюдатели и представители избирательного субъекта не могут быть заменены другими зарегистрированными представителями / наблюдателями представившей их организации.

Полностью резолюция выложена на сайте Законодательного вестника Грузии.