За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли еще 4 пациента

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 4 пациента, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 128.

Как передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн", информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Что касается инфицированных, в стране выявлено 858 новых случаев заражения коронавирусом. К этому времени в стране в общей сложности подтверждено 16 285 случаев коронавируса.