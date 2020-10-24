Изменились правила и условия въезда иностранцев в Грузию

Грузия 24 октября 2020 08:58 (UTC+04:00)
Изменились правила и условия въезда иностранцев в Грузию

Правительство Грузии ужесточило меры, связанные с въездом иностранных граждан, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В частности, им придется на границе предъявлять результаты ПСР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия. После этого они должны будут пройти самоизоляцию сроком на 8 дней.

В случае, если прибывший иностранный гражданин не предъявит результаты теста, то он будет направлен в карантин.

То же правило распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Грузии.

В частности, новые правила касается таких стран, как Испания, Люксембург, Голландия, Португалия, Румыния, Греция, Швеция, Греция, Хорватия, Италия, Кипр, Словения, Исландия.

Правила не распространяются на иностранных студентов, для которых обязательным является как ПСР-тест в течение 72 часов, так и 12-дневное нахождение в карантине.

Исключения распространяются на ряд категорий иностранцев – в первую очередь представителей дипломатических представительств и международных организаций – для них обязательным является лишь предъявление результатов теста.

Кроме того, граждане Германии, Франции, Латвии, Литвы, и Эстонии, и те, кто имеет вид на жительство в этих странах, и прибывают в Грузию и непосредственно из них, должны будут предъявить результаты теста.

Категории граждан, в отношении которых действуют исключения, могут быть переведены в изоляцию только в случае, если путем ПСР-теста у них будет установлен коронавирус.

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