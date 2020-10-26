Посольство Турции в Грузии временно прекратило оказывать консульские услуги

Турецкое посольство в Грузии временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в фейсбуке, передает Trend со ссылкой на Грузия Online

Как отмечено в заявлении, решение принято из-за роста случаев инфицирования Covid-19 по всей Грузии. В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Турции рекомендуют обращаться на «горячую линию» посольства: +995 577 995 68 01.

По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста перевалит за три тысячи.

За последние сутки в стране выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в Грузии составляет 28 431. Из них около 37% выздоровели — 10 767 человек, а 201 пациент скончался.

Сейчас активными остаются 17 437 фактов COVID-19.