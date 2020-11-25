Возвращение Азербайджаном Кельбаджарского района имеет не только важное политическое, но и экономическое значение - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Возвращение Азербайджаном Кельбаджарского района, который в течение почти 30 лет находился под армянской оккупацией, имеет не только важное политическое, но и экономическое значение.

Об этом сказал Trend президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия.

"Во-первых, вынужденные переселенцы вернутся в свои родные края, в свои дома, и я уверен что за короткое время Азербайджан построит новые поселки, дома в Кельбаджарском районе, а также во всех остальных освобожденных районах. Всем известно, что Кельбаджар очень богат полезными ископаемыми, и их использование даст очень большой импульс дальнейшему экономическому развитию Азербайджана", - сказал эксперт.

Отметив, что победа Азербайджана является самой большой победой на постсоветском пространстве, он сказал, что еще раз хочет поздравить с этим азербайджанский народ.

"Армяне, покидая сегодня освобожденные территории Азербайджана, сжигают после себя дома. Если бы армяне считали эти дома своими, то не сжигали бы их, ведь когда азербайджанцы вынуждены были покидать родные очаги, они подобных действий не совершали, потому что азербайджанцы строили эти дома и надеялись в них вернуться. Такова судьба армянского народа, который потерпел крах из-за политики собственного руководства. Вот к такой трагедии и приводят фальшивая политика и фальсификация исторических фактов", - сказал Мархулия.

(Автор: Тамилла Мамедова)