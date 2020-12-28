Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 538. Скончался 41 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 222 143 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 766 человек, с начала пандемии вылечились 206 313 пациентов. Скончались 2 418.

За сутки проведено 4 769 тестов, в том числе 1 955 быстрых и 2814 – ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 427 человек, в стационарах – 5624, в ковид-гостиницах – 1 311.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.