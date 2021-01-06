Грузия будет почетным гостем «Международного этнологического фестиваля» в Белграде

В результате договоренности, достигнутой между офисом посольства Грузии в Сербии и организаторами "Международного этнологического фестиваля" в Белграде, в 2021 году Грузия будет почетным гостем фестиваля.Информацию об этом распространяет МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

"Об этом заявила первая леди Республики Сербия Тамара Вучич, под почетным патронажем которой фестиваль проводится в сербской столице с 2017 года.

В рамках трехдневного фестиваля будут представлены показ грузинской национальной одежды, выставка-продажа традиционных ручных изделий, а также грузинский фольклор.

Фестиваль служит цели повышения осведомленности о важности и сохранении нематериального культурного наследия, а также популяризации культуры стран-участниц мероприятия путем этно-искусства», - отмечается в информации.