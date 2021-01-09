Пик коронавируса в Грузии пройден - гендиректор Центра инфекционных заболеваний
К счастью, в Грузии пик коронавируса прошел, - заявил Первому каналу Грузии генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По словам Церцвадзе, в предновогодний период население было более мобилизованным, и в большей степени соблюдало антикоронавирусные меры.
«Существовали опасения и ожидания, что недельная отмена ограничений перед Новым годом могла привести к так называемой «третьей волне» коронавируса. Прошло 10-12 дней с момента отмены этих ограничений, и увеличения не наблюдается.
Похоже, что в преддверии Нового года население было более мобилизованным, и более строго придерживалось правил, чем раньше», - сказал Тенгиз Церцвадзе.
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