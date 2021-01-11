Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе выдвинут на должность главы правящей партии

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула экс-спикера парламента, действующего исполнительного секретаря Ираклия Кобахидзе на должность главы политического объединения. Об этом в понедельник заявил генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По решению политического совета партии, на пост председателя будет представлена кандидатура Ираклия Кобахидзе", - сказал Каладзе, добавив, что новый глава партии будет избран на съезде, который состоится 16 января.