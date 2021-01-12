C 1 февраля в Грузии планируется возобновление работы вещевых и строительных рынков
С 1 февраля вместе с торговыми центрами работу планируют возобновить и открытые рынки, сообщил телекомпании «Рустави-2» генеральный директор крупного вещевого рынка Lilo mall Георгий Кварацхелия, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".
Сегодня состоялась встреча представителей руководства крупных рынков с экономической группой
правительства. Был обсужден вопрос выполнения мер безопасности после возобновления работы рынков.
Сотрудников рынка обяжут носить медицинские маски, часто дезинфецировать территорию, а также раз в две недели проходить тестирование на коронавирус.
«Мы должны организовать все быстро и правильно, чтобы к первому числу все успеть так, как прописано. Надеемся, что к этому времени будем полностью готовы», — сказал Кварацхелия.
С 28 ноября в Грузии были введены меры ограничения мобильности граждан, в том числе прекратили работу все крупные рынки, кроме аграрных. Срок ограничений истекает 1 февраля.