Министр здравоохранения ожидает вакцину в Грузии в конце февраля

Минздрав запросил у всех медицинских учреждений подробные списки персонала. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе

По её словам, ожидается, что вакцина от коронавируса будет доступна в Грузии в конце февраля, после чего в стране начнется вакцинация.

«Мы работаем над объемами вакцины, чтобы вовремя начать массовую вакцинацию населения.

Разговор идет об охвате 60 процентов взрослого населения. Я постоянно уточняю абсолютную цифру, которая составляет от 1 600 000 до 1 700 000 человек взрослого населения. 20 процентов вакцины будет получено от «Ковакс-платформы», остальное количество мы уже получим от производителей. Мы ждем ответа от «Ковакс-платформы» в конце месяца, дополнительная информация у нас будет 30 января», — сказала Екатерина Тикарадзе.