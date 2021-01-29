Глава Минздрава разъяснила, почему в Грузии пока не открываются вещевые рынки

Открытие вещевых рынков зависит не от конкретной даты, а от эпидемиологической ситуации. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе после встречи с представителями рынков.

Представители рынков отнеслись к ограничениям, введенным правительством, с пониманием, утверждает Тикарадзе.

"У рынков было желание, и я понимаю, что есть необходимость их своевременного открытия. Мы постарались объяснить им все те причины, которые связаны с соблюдением последовательности в открытии бизнеса. Они отнеслись к этому с пониманием, и мы договорились, что открытие будет зависеть не от конкретной даты, а от эпидситуации, статистических данных", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, как только эпидситуация позволит, правительство начнет думать об открытии рынков и других экономических объектов.

Она подчеркнула, что главным приоритетом страны остается здоровье граждан.

"Вместе с тем мы увидели, как организованно смогли соблюдать моллы все те ограничения, которые были введены. Мы наблюдали какое эпидвлияние имело их открытие на распространение заболевания. Именно это стало той объективной причиной, по которой мы приоритетным сочли сначала открытие моллов, а затем рынков", – отметила Тикарадзе.

Во встрече с представителями рынков также участвовали члены экономической команды правительства и эпидемиологов.

С 1 февраля в Грузии открываются крупные торговые центры.