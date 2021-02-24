Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан

Грузия 24 февраля 2021 13:46 (UTC+04:00)
Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в ближайшее время посетит Грузию и Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

В рамках визита спецпредставитель ЕС встретится с официальными лицами стран.

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