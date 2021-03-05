Представитель ВОЗ: COVAX и ВОЗ работают 24 часа, чтобы у Грузии вакцина была как можно скорее

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и правительство выполнили все обязательства, однако COVAX сейчас начинает и набирает скорость и это сложный процесс, - об этом глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил на онлайн пресс-конференции, где ответил на вопрос, когда у Грузии будет вакцина и каков его посыл грузинскому народу, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«В прессе я видел разные послания. Грузия как страна, и как правительство выполнили обязательства. Первые поставки в глобальном масштабе уже начались, и мы надеемся и уверены, что в ближайшие недели это произойдет во всех регионах», - заявил Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе по этому вопросу состоялась телефонная конференция между премьер-министром Грузии и директором Всемирной организации здравоохранения.

«Сегодня у нас коммуникация с UNICEF и Организацией здравоохранения в Женеве, чтобы установить дату поставки. Поэтому послание людям в том, чтобы соблюдать общественные и социальные меры и то, что их правительство, «Ковакс» и ВОЗ действительно работают 24 часа, чтобы вакцина была у страны как можно скорее», - отметил Ханс Клюге.