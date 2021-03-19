Германия передала лесному агентству Грузии новую спецтехнику и оборудование

Германское общество международного сотрудничества (GIZ) передало новую спецтехнику и оборудование Национальному лесному агентству Минсельхоза Грузии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В рамках программы GIZ «Экосервис» Грузия получила кран-манипулятор, бензопилы, квадроцикл, багги, GPS-навигаторы, а также спецодежду – шлемы, перчатки, обувь и жилеты.

Техника будет распределена по региональным офисам лесного агентства.

По словам директора ведомства Арчила Николеишвили, в сотрудничестве с GIZ в прошлом они провели лесозаготовку, а также реабилитацию лесных дорог в регионах Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Мцхета-Мтианети. Благодаря инициативе Экосервис», еще 120 специалистов были привлечены к мониторингу пожароопасных территорий и другим видам лесохозяйственной деятельности. Их заработная плата полностью финансировалась GIZ.

Программа «Экосервис» реализуется Германским обществом международного сотрудничества при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).